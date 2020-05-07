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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовое отравление газом стиролом в Индии случилось из-за утечки на химзаводе О массовом отравлении людей сообщают индийские власти. Утечка ядовитого газа стирола случилась на химическом заводе в городе Висакхапатнам. Погибли по меньшей...

О массовом отравлении людей сообщают индийские власти. Утечка ядовитого газа стирола случилась на химическом заводе в городе Висакхапатнам. Погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе дети. Не менее 5 000 госпитализировано. Облака ядовитого газа настигали людей на улицах - многие прохожие теряли сознание. Власти рекомендуют горожанам срочно покинуть дома и выбраться за пределы города. Дышать при этом советуют сквозь фильтр из мокрой материи.