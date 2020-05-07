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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Таиланде более 100 слонов распределяют по деревням, чтобы избежать голода в нацпарках В Таиланде на грани голода оказалась необычная категория безработных - здешние слоны. Бюджеты нацпарков и благотворительных фондов формировались за счет...

В Таиланде на грани голода оказалась необычная категория безработных - здешние слоны. Бюджеты нацпарков и благотворительных фондов формировались за счет туристов. Сейчас экскурсий больше нет, а стада хоботных оказались слишком многочисленными, чтобы кормиться по старинке - травой да листьями. Из вольеров крупнейшего таиландского фонда теперь более 100 слонов перегоняют на юг страны, чтобы распределить по деревням.