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В Таиланде более 100 слонов распределяют по деревням, чтобы избежать голода в нацпарках

07.05.2020 09:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Таиланде на грани голода оказалась необычная категория безработных - здешние слоны. Бюджеты нацпарков и благотворительных фондов формировались за счет туристов. Сейчас экскурсий больше нет, а стада хоботных оказались слишком многочисленными, чтобы кормиться по старинке - травой да листьями. Из вольеров крупнейшего таиландского фонда теперь более 100 слонов перегоняют на юг страны, чтобы распределить по деревням.

 
 
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В Таиланде на грани голода оказалась необычная категория безработных - здешние слоны. Бюджеты нацпарков и благотворительных фондов формировались за счет...
 
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