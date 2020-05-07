Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сербия отменяет режим чрезвычайного положения Еще одна страна выходит из карантина. Парламент Сербии проголосовал за отмену чрезвычайного положения. Теперь в стране перестают действовать комендантский час и...

Еще одна страна выходит из карантина. Парламент Сербии проголосовал за отмену чрезвычайного положения. Теперь в стране перестают действовать комендантский час и запрет покидать дома гражданам старше 65 лет. Также отзываются в места дислокации армейские подразделения, которые использовались для охраны границ, больниц, лагерей для перемещенных лиц. Отмене закона о чрезвычайном положении сопротивлялась оппозиция, но правительство сумело убедить депутатов, что пик эпидемической опасности миновал.