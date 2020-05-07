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Компания Uber сокращает почти четыре тысячи своих сотрудников
07.05.2020 09:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПричиной увольнений стал карантинный кризис. Из-за него резко сократились обороты в таких сферах, как доставка еды и пассажирские перевозки. Сокращены будут 14 % от численности всего персонала компании. Кроме того, закроются 40 % зеленых офисов консультации Uber.
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Причиной увольнений стал карантинный кризис. Из-за него резко сократились обороты в таких сферах, как доставка еды и пассажирские перевозки. Сокращены будут 14 % от...
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