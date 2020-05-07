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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протесты рестораторов в Европе Необычный протест против карантина устроили владельцы ресторанов в Греции: в крупных городах, таких, как Афины и Солоники, рестораторы выставили на центральных...

Необычный протест против карантина устроили владельцы ресторанов в Греции: в крупных городах, таких, как Афины и Солоники, рестораторы выставили на центральных площадях десятки пустых стульев - так предприниматели потребовали от правительства принять своевременные и эффективные меры для защиты отрасли и как можно скорее открыть предприятия. Подобный протест прошел и в Италии - пустые стулья появились на одной из площадей Милана. Владельцы заведений утверждают, что большинство из них на грани банкротства. А обещанной от властей помощи за два месяца карантина так и не дождались.