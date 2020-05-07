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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотни людей покинули дома из-за пожара во Флориде Во Флориде разбушевались лесные пожары. В округе Санта-Роза, по одной из версий, причиной возгораний мог стать преднамеренный поджог. Сильный ветер и низкая...

Во Флориде разбушевались лесные пожары. В округе Санта-Роза, по одной из версий, причиной возгораний мог стать преднамеренный поджог. Сильный ветер и низкая влажность привели к быстрому распространению огня, и площадь пожара резко увеличилась в 10 раз. Власти эвакуировали из региона около 500 человек. С огнем продолжают бороться несколько сотен пожарных - им на помощь вылетели вертолеты.