|
В зоопарке Честера показали новорожденных пингвинов
07.05.2020 20:21 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Честерском зоопарке большая радость - там недавно вылупились пять маленьких пингвинов Гумбольдта. Этот вид находится на грани вымирания. И сегодня крохам дали имена: Флоренс, Томас, Беван, Арроу и Графиня. Пушистых птенцов назвали в честь людей и больниц, внесших огромный вклад в работу Национальной службы здравоохранения Великобритании на протяжении всей истории.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Честерском зоопарке большая радость - там недавно вылупились пять маленьких пингвинов Гумбольдта. Этот вид находится на грани вымирания. И сегодня крохам дали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)