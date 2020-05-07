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В зоопарке Честера показали новорожденных пингвинов

07.05.2020 20:21 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Честерском зоопарке большая радость - там недавно вылупились пять маленьких пингвинов Гумбольдта. Этот вид находится на грани вымирания. И сегодня крохам дали имена: Флоренс, Томас, Беван, Арроу и Графиня. Пушистых птенцов назвали в честь людей и больниц, внесших огромный вклад в работу Национальной службы здравоохранения Великобритании  на протяжении всей истории.
 
 
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В Честерском зоопарке большая радость - там недавно вылупились пять маленьких пингвинов Гумбольдта. Этот вид находится на грани вымирания. И сегодня крохам дали...
 
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