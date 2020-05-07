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Зеленский назначил Саакашвили главой комитета реформ Украины
07.05.2020 20:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ страны. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
(Будет дополнено)
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ страны.
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