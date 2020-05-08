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Конгресс США опубликовал 57 документов о «российском вмешательстве»
08.05.2020 06:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США в четверг 7 мая
Речь идет о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, которое проводилось в 2017—2019 годах и ставило цель доказать связь предвыборной кампании Дональда Трампа с Москвой и российскими элитами.
Среди стенограмм есть показания сына нынешнего президента Дональда Трампа-младшего, бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр, экс-помощников Трампа Кори Левандовски и Хоупа Хикса, зятя Трампа Джареда Кушнера и других высокопоставленных чиновников.
Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, комментируя публикацию документов, заявил, что «стенограммы подробно описывают усилия кампании Трампа по использованию и сокрытию помощи России на президентских выборах 2016 года».
При этом Шифф отметил, что несмотря на то, что спецпрокурор Мюллер не обнаружил достаточно «доказательств преступного сговора», в его расследовании «достаточно свидетельств коррумпированного взаимодействия между кампанией Трампа и Россией, как прямого, так и косвенного».
Мюллер после расследования в 2019 году заявил, что не смог доказать сговор Трампа и Кремля, но дал однозначно положительный ответ на вопрос о вмешательства России в выборы. Москва любые вмешательстве в процесс избрания американского президента отвергала.
В марте штаб Трампа подал в суд на газету The Washington Post и телеканал CNN, которых обвинил во лжи и клевете за материалы о якобы сговоре с Россией.
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Председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, комментируя публикацию документов, заявил, что «стенограммы подробно описывают усилия...
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