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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сильное землетрясение в Иране Магнитуда сейсмической активности составила 5,1. Сообщается о двух погибших. Еще 13 ранены. В результате 16 толчков были разрушены здания, нарушена подача...

Магнитуда сейсмической активности составила 5,1. Сообщается о двух погибших. Еще 13 ранены. В результате 16 толчков были разрушены здания, нарушена подача электроэнергии и связи. Повреждена крепость Фаляк-оль-Афлак с полуторатысячелетней историей. На кирпичных стенах и сводах крепости появились трещины. Последнюю реставрацию достопримечательность переживала 10 лет назад.