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Сильное землетрясение в Иране
08.05.2020 09:46 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМагнитуда сейсмической активности составила 5,1. Сообщается о двух погибших. Еще 13 ранены. В результате 16 толчков были разрушены здания, нарушена подача электроэнергии и связи. Повреждена крепость Фаляк-оль-Афлак с полуторатысячелетней историей. На кирпичных стенах и сводах крепости появились трещины. Последнюю реставрацию достопримечательность переживала 10 лет назад.
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Магнитуда сейсмической активности составила 5,1. Сообщается о двух погибших. Еще 13 ранены. В результате 16 толчков были разрушены здания, нарушена подача...
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