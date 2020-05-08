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Наводнения и оползни в Руанде

08.05.2020 09:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Руанде масштабные разрушения принесли проливные дожди. Из-за наводнения в регионе случились оползни, затоплены некоторые населенные пункты, разрушены дороги и мосты. Погибло 65 человек. Спасатели призывают покинуть опасные районы на оставшееся время сезона дождей.

 
 
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В Руанде масштабные разрушения принесли проливные дожди. Из-за наводнения в регионе случились оползни, затоплены некоторые населенные пункты, разрушены дороги и...
 
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