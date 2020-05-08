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75-летие Победы над нацизмом отмечают в странах Европы

08.05.2020 12:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Великобритании состоится минута молчания, после чего прозвучит обращение к нации королевы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в торжественной церемонии на территории мемориала памяти жертв войны и насилия в Берлине. Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Париже. 
 
 
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В Великобритании состоится минута молчания, после чего прозвучит обращение к нации королевы. Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в торжественной церемонии...
 
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