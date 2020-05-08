Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Китае запретили строить небоскребы выше 500 метров Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР выпустило директиву, по которой в стране запрещено строить здания выше 500 метров. Кроме того, вводят...

Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР выпустило директиву, по которой в стране запрещено строить здания выше 500 метров. Кроме того, вводят ограничение на строительство небоскребов выше 250 метров.Строить сверхвысокие здания теперь разрешают в "особых обстоятельствах". В каких, документ не уточняет. Новые здания должны "представлять китайскую специфику" и укреплять "культурную уверенность в себе", поэтому копировать уже существующие постройки нельзя. Проекты новостроек будут выбирать по их практичности, экономичности, экологичности и красоте.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите