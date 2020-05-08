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В Китае запретили строить небоскребы выше 500 метров
08.05.2020 14:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМинистерство жилья, городского и сельского строительства КНР выпустило директиву, по которой в стране запрещено строить здания выше 500 метров. Кроме того, вводят ограничение на строительство небоскребов выше 250 метров.
Строить сверхвысокие здания теперь разрешают в "особых обстоятельствах". В каких, документ не уточняет. Новые здания должны "представлять китайскую специфику" и укреплять "культурную уверенность в себе", поэтому копировать уже существующие постройки нельзя. Проекты новостроек будут выбирать по их практичности, экономичности, экологичности и красоте.
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Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР выпустило директиву, по которой в стране запрещено строить здания выше 500 метров. Кроме того, вводят...
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