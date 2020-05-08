Источник материала: БT

Финляндия откроет границы для трудовых мигрантов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Киев объявил о первом этапе снятия карантинных ограничений Киев объявил о первом этапе снятия карантинных ограничений. Уже с 12 мая в стране заработают непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров,...

Киев объявил о первом этапе снятия карантинных ограничений. Уже с 12 мая в стране заработают непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров, парикмахерские и салоны красоты, предприятия бытового обслуживания.Правительство Финляндии тем временем приняло решение о возобновлении с 14 мая трудовой миграции. Теперь в страну смогут въезжать граждане государств - членов ЕС для сезонной работы.