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Киев объявил о первом этапе снятия карантинных ограничений
08.05.2020 18:08 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКиев объявил о первом этапе снятия карантинных ограничений. Уже с 12 мая в стране заработают непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров, парикмахерские и салоны красоты, предприятия бытового обслуживания.
Финляндия откроет границы для трудовых мигрантовПравительство Финляндии тем временем приняло решение о возобновлении с 14 мая трудовой миграции. Теперь в страну смогут въезжать граждане государств - членов ЕС для сезонной работы.
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Киев объявил о первом этапе снятия карантинных ограничений. Уже с 12 мая в стране заработают непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров,...
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