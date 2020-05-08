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Киев объявил о первом этапе снятия карантинных ограничений

08.05.2020 18:08 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Киев объявил о первом этапе снятия карантинных ограничений. Уже с 12 мая в стране заработают непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров, парикмахерские и салоны красоты, предприятия бытового обслуживания.

Финляндия откроет границы для трудовых мигрантов

Правительство Финляндии тем временем приняло решение о возобновлении с 14 мая  трудовой миграции. Теперь в страну смогут въезжать граждане государств - членов ЕС  для сезонной работы.

 
 
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Киев объявил о первом этапе снятия карантинных ограничений. Уже с 12 мая в стране заработают непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров,...
 
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