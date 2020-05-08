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Финляндия 14 мая откроет границы для трудовых мигрантов
08.05.2020 18:08 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСогласно утвержденному Министерством внутренних дел Финляндии порядку пересечения границы, в страну смогут въезжать граждане государств - членов ЕС для сезонной работы.
Неотъемлемое право въезжать в страну и выезжать из нее имеют граждане Финляндии. Также границы открыты для граждан иных государств, имеющих вид на жительство в Финляндии, дипломатов, обучающихся в финских вузах студентов, иностранных журналистов и лиц, направляющихся к членам семьи.
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Согласно утвержденному Министерством внутренних дел Финляндии порядку пересечения границы, в страну смогут въезжать граждане государств - членов ЕС для сезонной...
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