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Финляндия 14 мая откроет границы для трудовых мигрантов

08.05.2020 18:08 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Согласно утвержденному Министерством внутренних дел Финляндии порядку пересечения границы, в страну смогут въезжать граждане государств - членов ЕС для сезонной работы.

Неотъемлемое право въезжать в страну и выезжать из нее имеют граждане Финляндии. Также границы открыты для граждан иных государств, имеющих вид на жительство в Финляндии, дипломатов, обучающихся в финских вузах студентов, иностранных журналистов и лиц, направляющихся к членам семьи.

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Согласно утвержденному Министерством внутренних дел Финляндии порядку пересечения границы, в страну смогут въезжать граждане государств - членов ЕС для сезонной...
 
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