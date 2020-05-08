Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Финляндия 14 мая откроет границы для трудовых мигрантов Согласно утвержденному Министерством внутренних дел Финляндии порядку пересечения границы, в страну смогут въезжать граждане государств - членов ЕС для сезонной...

Согласно утвержденному Министерством внутренних дел Финляндии порядку пересечения границы, в страну смогут въезжать граждане государств - членов ЕС для сезонной работы.Неотъемлемое право въезжать в страну и выезжать из нее имеют граждане Финляндии. Также границы открыты для граждан иных государств, имеющих вид на жительство в Финляндии, дипломатов, обучающихся в финских вузах студентов, иностранных журналистов и лиц, направляющихся к членам семьи.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите