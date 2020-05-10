Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Борис Джонсон выступит с обращением к нации 11 мая Борис Джонсон выступит с обращением к нации 11 мая, в ходе которого объявит о смягчении карантинных мер, сообщает The Sunday Times. Власти намерены разрешить прогулки на...

Борис Джонсон выступит с обращением к нации 11 мая, в ходе которого объявит о смягчении карантинных мер, сообщает The Sunday Times.Власти намерены разрешить прогулки на свежем воздухе и занятия спортом более одного раза в день при условии соблюдения социальной дистанции в 2 метра. За нарушение социальной дистанции будет установлен штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. Для иностранцев нарушение социальной дистанции может грозить депортацией.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите