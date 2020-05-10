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Борис Джонсон выступит с обращением к нации 11 мая

10.05.2020 14:56 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Борис Джонсон выступит с обращением к нации 11 мая, в ходе которого объявит о смягчении карантинных мер, сообщает The Sunday Times.

Власти намерены разрешить прогулки на свежем воздухе и занятия спортом более одного раза в день при условии соблюдения социальной дистанции в 2 метра. За нарушение социальной дистанции будет установлен штраф в размере 1000 фунтов стерлингов. Для иностранцев нарушение социальной дистанции может грозить депортацией.


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Борис Джонсон выступит с обращением к нации 11 мая, в ходе которого объявит о смягчении карантинных мер, сообщает The Sunday Times. Власти намерены разрешить прогулки на...
 
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