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Украинская сторона повышает статус представительства в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе

10.05.2020 16:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Украинская сторона повышает статус представительства в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, которая традиционно собирается в Минске. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Отныне участие в переговорах будут принимать официальные представители власти, а также депутаты Верховной рады. Основной состав делегации остался прежним. Ее возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма, который, как подчеркнули в офисе Зеленского, "обеспечивает преемственность и незыблемость украинских позиций". 
 
Теги: Минск
 
 
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Украинская сторона повышает статус представительства в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, которая традиционно...
 
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