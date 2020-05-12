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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гитару Курта Кобейна выставили на торги в США почти за $ 1 млн Речь идет о гитаре Martin D-18E, которую Кобейн выбрал для одной из самых знаменитых записей группы Nirvana - акустического концерта MTV Unplugged, который состоялся 18 ноября 1993...

Речь идет о гитаре Martin D-18E, которую Кобейн выбрал для одной из самых знаменитых записей группы Nirvana - акустического концерта MTV Unplugged, который состоялся 18 ноября 1993 году в Нью-Йорке. Запись концерта выпустили в 1994 году, уже после смерти Кобейна. В 1996 году пластинка Unplugged in New York получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший альтернативный альбом".Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите