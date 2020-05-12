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Гитару Курта Кобейна выставили на торги в США почти за $ 1 млн
12.05.2020 11:24 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРечь идет о гитаре Martin D-18E, которую Кобейн выбрал для одной из самых знаменитых записей группы Nirvana - акустического концерта MTV Unplugged, который состоялся 18 ноября 1993 году в Нью-Йорке. Запись концерта выпустили в 1994 году, уже после смерти Кобейна. В 1996 году пластинка Unplugged in New York получила премию "Грэмми" в номинации "Лучший альтернативный альбом".
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Речь идет о гитаре Martin D-18E, которую Кобейн выбрал для одной из самых знаменитых записей группы Nirvana - акустического концерта MTV Unplugged, который состоялся 18 ноября 1993...
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