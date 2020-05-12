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В Сингапуре разрешили открыть некоторые магазины, кафе и парикмахерские
12.05.2020 11:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВласти Сингапура с 12 мая ослабляют карантинный режим. В стране разрешили открыть некоторые магазины, кафе, рестораны и парикмахерские.
Инфо: ТАСС.
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Власти Сингапура с 12 мая ослабляют карантинный режим. В стране разрешили открыть некоторые магазины, кафе, рестораны и парикмахерские. Инфо: ТАСС. ...
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