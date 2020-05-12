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Города мира перестраивают транспорт под велосипеды из-за вируса

12.05.2020 17:58 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Власти некоторых регионов начали трансформацию своих транспортных систем, чтобы освободить больше места для пешеходов и велосипедистов, предоставив альтернативу использованию автомобилей и общественного транспорта. Правительство Великобритании пообещало свыше 2,5 миллиарда долларов на улучшение инфраструктуры для велосипедных и пешеходных прогулок, в Париже строится 650 километров велосипедных дорожек. Иль-де-Франс готов выделить до 300 миллионов евро на этот проект. Также в Нью-Йорке 75 км улиц будут выделены пешеходам и велосипедистам.
 
 
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Власти некоторых регионов начали трансформацию своих транспортных систем, чтобы освободить больше места для пешеходов и велосипедистов, предоставив...
 
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