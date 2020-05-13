Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выборы в Польше будут смешанными Польша вновь меняет условия предстоящих президентских выборов. Теперь сейм принял проект закона о смешанных выборах, согласно которому нужно провести...

Польша вновь меняет условия предстоящих президентских выборов. Теперь сейм принял проект закона о смешанных выборах, согласно которому нужно провести традиционное голосование с организацией избирательных участков, при этом дав возможность всем желающим проголосовать по почте. Напомним, ранее предполагалось, что перенесенные на лето выборы пройдут удаленно - исключительно при помощи почты. Теперь документ попадет на рассмотрение сената. Дата новых выборов до сих пор неизвестна.