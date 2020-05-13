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Выборы в Польше будут смешанными

13.05.2020 08:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Польша вновь меняет условия предстоящих президентских выборов. Теперь сейм принял проект закона о смешанных выборах, согласно которому нужно провести традиционное голосование с организацией избирательных участков, при этом дав возможность всем желающим проголосовать по почте. Напомним, ранее предполагалось, что перенесенные на лето выборы пройдут удаленно - исключительно при помощи почты. Теперь документ попадет на рассмотрение сената. Дата новых выборов до сих пор неизвестна. 
 
 
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Польша вновь меняет условия предстоящих президентских выборов. Теперь сейм принял проект закона о смешанных выборах, согласно которому нужно провести...
 
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