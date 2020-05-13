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В Британии людям разрешили гулять без ограничений

13.05.2020 09:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

С сегодняшнего дня британцам разрешено гулять по улицам и заниматься спортом на свежем воздухе. Первые серьезные ослабления карантина заработали сегодня в рамках первого этапа снятия ограничений. Раньше покидать дома жителям королевства можно было только раз в день и не более чем на час. Теперь все ограничения сняты - можно даже уехать на машине в другой конец города, например, на пляж. Работать по-прежнему рекомендуется из дома, исключение сделаны для строителей и занятых на производстве. 
 
 
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С сегодняшнего дня британцам разрешено гулять по улицам и заниматься спортом на свежем воздухе. Первые серьезные ослабления карантина заработали сегодня в рамках...
 
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