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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Черногория отменяет комендантский час Черногория отменяет комендантский час уже с 15 мая. В стране будет снят запрет на передвижение с 11 вечера до 5 утра. К тому же разрешат передвигаться на такси и...

Черногория отменяет комендантский час уже с 15 мая. В стране будет снят запрет на передвижение с 11 вечера до 5 утра. К тому же разрешат передвигаться на такси и частных автомобилях. А уже со следующего понедельника заработает и весь общественный транспорт. Также с 15 мая начнут работать кафе и рестораны, но сохраняя меры предосторожности. К слову, в Черногории всего 300 с небольшим случаев заражения. Предыдущие семь дней новых заболевших COVID-19 не фиксировалось.