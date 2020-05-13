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Черногория отменяет комендантский час

13.05.2020 09:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Черногория отменяет комендантский час уже с 15 мая. В стране будет снят запрет на передвижение с 11 вечера до 5 утра. К тому же разрешат передвигаться на такси и частных автомобилях. А уже со следующего понедельника заработает и весь общественный транспорт. Также с 15 мая начнут работать кафе и рестораны, но сохраняя меры предосторожности. К слову, в Черногории всего 300 с небольшим случаев заражения. Предыдущие  семь дней новых заболевших COVID-19 не фиксировалось.
 
 
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Черногория отменяет комендантский час уже с 15 мая. В стране будет снят запрет на передвижение с 11 вечера до 5 утра. К тому же разрешат передвигаться на такси и...
 
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