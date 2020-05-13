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5 опытных серфингистов утонули у побережья Гааги
13.05.2020 16:21 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТрагедия в Нидерландах. По крайней мере 5 опытных серфингистов утонули после выхода в штормовую погоду у побережья Гааги. Двое смогли доплыть до берега. Им оказывали помощь врачи, но спасти спортсменов медики в итоге так и не смогли. Судя по всему, в группу серфингистов входили 10 человек. Их спортивный инвентарь нашла береговая охрана. Поиск людей в море продолжается.
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Трагедия в Нидерландах. По крайней мере 5 опытных серфингистов утонули после выхода в штормовую погоду у побережья Гааги. Двое смогли доплыть до берега. Им...
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