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5 опытных серфингистов утонули у побережья Гааги

13.05.2020 16:21 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Трагедия в Нидерландах. По крайней мере 5 опытных серфингистов утонули после выхода в штормовую погоду у побережья Гааги. Двое смогли доплыть до берега. Им оказывали помощь врачи, но спасти спортсменов медики в итоге так и не смогли. Судя по всему, в группу серфингистов входили 10 человек. Их спортивный инвентарь нашла береговая охрана. Поиск людей в море продолжается.
 
 
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Трагедия в Нидерландах. По крайней мере 5 опытных серфингистов утонули после выхода в штормовую погоду у побережья Гааги. Двое смогли доплыть до берега. Им...
 
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