Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 опытных серфингистов утонули у побережья Гааги Трагедия в Нидерландах. По крайней мере 5 опытных серфингистов утонули после выхода в штормовую погоду у побережья Гааги. Двое смогли доплыть до берега. Им...

Трагедия в Нидерландах. По крайней мере 5 опытных серфингистов утонули после выхода в штормовую погоду у побережья Гааги. Двое смогли доплыть до берега. Им оказывали помощь врачи, но спасти спортсменов медики в итоге так и не смогли. Судя по всему, в группу серфингистов входили 10 человек. Их спортивный инвентарь нашла береговая охрана. Поиск людей в море продолжается.