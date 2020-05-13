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Резкое похолодание в Лондоне





В Шотландии метель

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наводнения во Франции Дожди и грозы привели к наводнениям практически на всей территории Франции. Больше всего от непогоды пострадал юго-запад страны. Местами там выпало до 100...

Дожди и грозы привели к наводнениям практически на всей территории Франции. Больше всего от непогоды пострадал юго-запад страны. Местами там выпало до 100 миллиметров осадков. По словам синоптиков, сегодня дожди продолжатся.Не приходится мечтать о солнечной погоде и жителям Великобритании. В Лондоне температура воздуха с плюс 25-ти упала до 10-ти.А в Шотландии выпал снег. Метель сопровождалась сильным ветром.