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Федеральная резервная система США окажет помощь нефтяной отрасли

13.05.2020 21:00 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Белый дом обратился к Федеральной резервной системе с просьбой о выделении средств для поддержки национальной нефтяной отрасли.  Резкое падение цен на энергоносители привело к затовариванию американских хранилищ. Более того, на рейдах крупнейших портов США наблюдается массовое скопление танкеров, которые не торопятся разгружать. В ближайшие месяцы ждут массового разорения компаний, занятых добычей сланцевой нефти. Без работы может остаться от полумиллиона до миллиона работников.  Объемы помощи нефтяникам обсуждаются. Федеральная резервная система объявила, что выделит на поддержание ликвидности экономики в целом четыре с половиной триллиона долларов.

 
 
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Белый дом обратился к Федеральной резервной системе с просьбой о выделении средств для поддержки национальной нефтяной отрасли.  Резкое падение цен на...
 
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