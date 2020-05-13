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Известен третий подозреваемый в организации терактов 11 сентября

13.05.2020 21:00 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

ФБР случайно рассекретило имя третьего из подозреваемых в организации терактов 11 сентября 2000 года. Это некто Муссаед Ахмед аль-Джаррах, работавший 20 лет назад в вашингтонском посольстве Саудовской Аравии. Кроме него, возможными организаторами преступления считаются двое - еще один гражданин Саудовской Аравии - аль-Тумайри, а также некий аль-Баюми. Имя третьего подозреваемого тщательно скрывалось, и лишь по недосмотру попало в ответ ФБР на запрос федерального суда.



 
 
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ФБР случайно рассекретило имя третьего из подозреваемых в организации терактов 11 сентября 2000 года. Это некто Муссаед Ахмед аль-Джаррах, работавший 20 лет назад в...
 
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