|
Во Флориде лесной пожар блокировал движение по трассе
14.05.2020 08:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ американском Неаполе, штат Флорида, сразу несколько экипажей пожарных, в том числе авиация, тушили разбушевавшийся лесной пожар. Огонь угрожал 30 поместьям наподалеку - местных жителей пришлось эвакуировать. На некоторое время пламя затруднило передвижение автомобилей по прилегающей трассе. Авто очевидцев, которым удалось заснять буйство стихии, оказалось одним из последних проехавших через пожароопасную зону до полной блокировки движения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В американском Неаполе, штат Флорида, сразу несколько экипажей пожарных, в том числе авиация, тушили разбушевавшийся лесной пожар. Огонь угрожал 30 поместьям...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)