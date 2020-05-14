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Во Флориде лесной пожар блокировал движение по трассе

14.05.2020 08:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В американском Неаполе, штат Флорида, сразу несколько экипажей пожарных, в том числе авиация, тушили разбушевавшийся лесной пожар. Огонь угрожал 30 поместьям наподалеку - местных жителей пришлось эвакуировать. На некоторое время пламя затруднило передвижение автомобилей по прилегающей трассе. Авто очевидцев, которым удалось заснять буйство стихии, оказалось одним из последних проехавших через пожароопасную зону до полной блокировки движения.

 
 
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В американском Неаполе, штат Флорида, сразу несколько экипажей пожарных, в том числе авиация, тушили разбушевавшийся лесной пожар. Огонь угрожал 30 поместьям...
 
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