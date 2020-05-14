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В Мексике от отравления контрафактным алкоголем погибли почти 100 человек

14.05.2020 08:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Мексике от употребления контрафактного алкоголя погибли почти 100 человек сразу в четырех штатах страны. Во всех случаях речь идет о подделке самого дешевого алкоголя, включая продукты перегонки агавы. Большая часть случаев пришлась на прошедшие выходные, когда в стране праздновали День матери. Спровоцировал массовую трагедию  официальный запрет на продажу спиртного с пятницы по воскресенье. Расследование начали сразу несколько ведомств: региональные и федеральные следственные органы.
 
 
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В Мексике от употребления контрафактного алкоголя погибли почти 100 человек сразу в четырех штатах страны. Во всех случаях речь идет о подделке самого дешевого...
 
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