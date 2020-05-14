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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Мексике от отравления контрафактным алкоголем погибли почти 100 человек В Мексике от употребления контрафактного алкоголя погибли почти 100 человек сразу в четырех штатах страны. Во всех случаях речь идет о подделке самого дешевого...

В Мексике от употребления контрафактного алкоголя погибли почти 100 человек сразу в четырех штатах страны. Во всех случаях речь идет о подделке самого дешевого алкоголя, включая продукты перегонки агавы. Большая часть случаев пришлась на прошедшие выходные, когда в стране праздновали День матери. Спровоцировал массовую трагедию официальный запрет на продажу спиртного с пятницы по воскресенье. Расследование начали сразу несколько ведомств: региональные и федеральные следственные органы.