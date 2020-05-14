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Футболист "Тоттенхэма" подвергся нападению

14.05.2020 16:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Футболиста "Тоттенхэма" Деле Алли ограбили и избили в своем доме. Полузащитник подвергся нападению во время игры в бильярд со своей девушкой. Кроме них в доме был брат и несколько приятелей. Алли ударили в лицо, потом грабители избили и одного из друзей спортсмена. У футболиста забрали дорогие часы, а у его девушки - ценные ювелирные украшения. Материалы, снятые системой видеонаблюдения в доме, переданы в полицию. На данный момент никто не арестован.
 
 
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Футболиста "Тоттенхэма" Деле Алли ограбили и избили в своем доме. Полузащитник подвергся нападению во время игры в бильярд со своей девушкой. Кроме них в доме был...
 
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