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Футболист "Тоттенхэма" подвергся нападению
14.05.2020 16:18 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTФутболиста "Тоттенхэма" Деле Алли ограбили и избили в своем доме. Полузащитник подвергся нападению во время игры в бильярд со своей девушкой. Кроме них в доме был брат и несколько приятелей. Алли ударили в лицо, потом грабители избили и одного из друзей спортсмена. У футболиста забрали дорогие часы, а у его девушки - ценные ювелирные украшения. Материалы, снятые системой видеонаблюдения в доме, переданы в полицию. На данный момент никто не арестован.
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Футболиста "Тоттенхэма" Деле Алли ограбили и избили в своем доме. Полузащитник подвергся нападению во время игры в бильярд со своей девушкой. Кроме них в доме был...
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