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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футболист "Тоттенхэма" подвергся нападению Футболиста "Тоттенхэма" Деле Алли ограбили и избили в своем доме. Полузащитник подвергся нападению во время игры в бильярд со своей девушкой. Кроме них в доме был...

Футболиста "Тоттенхэма" Деле Алли ограбили и избили в своем доме. Полузащитник подвергся нападению во время игры в бильярд со своей девушкой. Кроме них в доме был брат и несколько приятелей. Алли ударили в лицо, потом грабители избили и одного из друзей спортсмена. У футболиста забрали дорогие часы, а у его девушки - ценные ювелирные украшения. Материалы, снятые системой видеонаблюдения в доме, переданы в полицию. На данный момент никто не арестован.