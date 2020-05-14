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Страны стремятся восстановить докризисный уровень экономики

14.05.2020 12:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ряд европейских государств  стал на путь возобновления международного сообщения. Так, уже с пятницы откроется граница между Австрией и Германией. Пока только для посещения близких родственников или работы. Португалия делает упор на внутренний туризм - в стране возобновили деятельность отели. Обычно в этот сезон заполненные, в этом году они принимают пока только португальцев. По похожему пути двигается Франция  - там для посещения открылись пляжи. Желающие могут заниматься спортом: бегать или плавать, загорать пока запрещено. В Новой Зеландии открываются дошкольные классы при церквях с правилами социального  дистанцирования.
 
 
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Ряд европейских государств  стал на путь возобновления международного сообщения. Так, уже с пятницы откроется граница между Австрией и Германией. Пока только для...
 
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