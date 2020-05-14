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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так NASA купит место на российском "Союзе" Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) договорилось с Роскосмосом о том, чтобы купить одно место на российском...

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) договорилось с Роскосмосом о том, чтобы купить одно место на российском корабле "Союз".Об этом говорится на сайте NASA (. В заявлении указывается, что ведомство намерено гарантировать постоянное присутствие США на борту МКС. Запуск "Союза" запланирован на осень 2020 года.В Роскосмосе также подтвердили подписание контракта с NASA. Сумму контракта раскрывать не стали, поскольку это является коммерческой тайной.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите