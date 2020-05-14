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NASA купит место на российском "Союзе"

14.05.2020 20:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) договорилось с Роскосмосом о том, чтобы купить одно место на российском корабле "Союз".

Об этом говорится на сайте NASA (https://blogs.nasa.gov/spacestation/2020/05/12/nasa-completes-negotiations-for-additional-soyuz-seat.... В заявлении указывается, что ведомство намерено гарантировать постоянное присутствие США на борту МКС. Запуск "Союза" запланирован на осень 2020 года.

В Роскосмосе также подтвердили подписание контракта с NASA. Сумму контракта раскрывать не стали, поскольку это является коммерческой тайной.

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) договорилось с Роскосмосом о том, чтобы купить одно место на российском...
 
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