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NASA купит место на российском "Союзе"
14.05.2020 20:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНациональное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) договорилось с Роскосмосом о том, чтобы купить одно место на российском корабле "Союз".
Об этом говорится на сайте NASA (
В Роскосмосе также подтвердили подписание контракта с NASA. Сумму контракта раскрывать не стали, поскольку это является коммерческой тайной.
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) договорилось с Роскосмосом о том, чтобы купить одно место на российском...
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