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СМИ обеспокоены новым исчезновением Ким Чен Ына

14.05.2020 20:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Председатель Государственного совета КНДР уже 12 дней не появлялся на публике, сообщает New York Post. 

Ранее лидера страны видели 15 апреля, затем он появился 2 мая – тогда Ким Чен Ын побывал на церемонии открытия Сунчхонского завода.  На фото агентства ЦТАК он перерезает ленточку, общается с рабочими и выглядит вполне здоровым. 

Однако после этого Ким Чен Ын вновь исчез. Его отсутствие стало причиной слухов о серьезных проблемах со здоровьем. СМИ предполагали, что Ким Чен Ын перенес неудачную операцию. 

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен отметил, что проверить подлинность фото с открытия завода в начале мая невозможно.


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Председатель Государственного совета КНДР уже 12 дней не появлялся на публике, сообщает New York Post.  Ранее лидера страны видели 15 апреля, затем он появился 2 мая –...
 
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