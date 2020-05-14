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СМИ обеспокоены новым исчезновением Ким Чен Ына
14.05.2020 20:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПредседатель Государственного совета КНДР уже 12 дней не появлялся на публике, сообщает New York Post.
Ранее лидера страны видели 15 апреля, затем он появился 2 мая – тогда Ким Чен Ын побывал на церемонии открытия Сунчхонского завода. На фото агентства ЦТАК он перерезает ленточку, общается с рабочими и выглядит вполне здоровым.
Однако после этого Ким Чен Ын вновь исчез. Его отсутствие стало причиной слухов о серьезных проблемах со здоровьем. СМИ предполагали, что Ким Чен Ын перенес неудачную операцию.
Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен отметил, что проверить подлинность фото с открытия завода в начале мая невозможно.
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Председатель Государственного совета КНДР уже 12 дней не появлялся на публике, сообщает New York Post. Ранее лидера страны видели 15 апреля, затем он появился 2 мая –...
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