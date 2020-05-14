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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СМИ обеспокоены новым исчезновением Ким Чен Ына Председатель Государственного совета КНДР уже 12 дней не появлялся на публике, сообщает New York Post. Ранее лидера страны видели 15 апреля, затем он появился 2 мая –...

Председатель Государственного совета КНДР уже 12 дней не появлялся на публике, сообщает New York Post.Ранее лидера страны видели 15 апреля, затем он появился 2 мая – тогда Ким Чен Ын побывал на церемонии открытия Сунчхонского завода. На фото агентства ЦТАК он перерезает ленточку, общается с рабочими и выглядит вполне здоровым.Однако после этого Ким Чен Ын вновь исчез. Его отсутствие стало причиной слухов о серьезных проблемах со здоровьем. СМИ предполагали, что Ким Чен Ын перенес неудачную операцию.Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен отметил, что проверить подлинность фото с открытия завода в начале мая невозможно.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите