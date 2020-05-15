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Карантин в Европе вызывает всё большую обеспокоенность у жителей

15.05.2020 08:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Французские фермеры и предприниматели бьют тревогу. Хранилища заполнены скоропортящимся товаром, который вряд ли уже получится реализовать. Их планировали продавать в кафе и рестораны.

Бернар Ашль - пресс-секретарь национального союза картофелеводов Франции: "Это настоящая катастрофа для будущего. По нашим оценкам, фермеры, выращивающие картофель, потеряли 200 миллионов евро. Мы запросили у государства помощь хотя бы в 35 миллионов, чтобы компенсировать наши убытки".

Не лучше обстоят дела и у пивоваров. Не реализованы тысячи литров. Формально - карантин во Франции был снят в самом начале недели. Однако дату открытия баров и ресторанов пока не озвучивают.

 
 
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Французские фермеры и предприниматели бьют тревогу. Хранилища заполнены скоропортящимся товаром, который вряд ли уже получится реализовать. Их планировали...
 
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