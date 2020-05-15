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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карантин в Европе вызывает всё большую обеспокоенность у жителей Французские фермеры и предприниматели бьют тревогу. Хранилища заполнены скоропортящимся товаром, который вряд ли уже получится реализовать. Их планировали...

Французские фермеры и предприниматели бьют тревогу. Хранилища заполнены скоропортящимся товаром, который вряд ли уже получится реализовать. Их планировали продавать в кафе и рестораны.Не лучше обстоят дела и у пивоваров. Не реализованы тысячи литров. Формально - карантин во Франции был снят в самом начале недели. Однако дату открытия баров и ресторанов пока не озвучивают.