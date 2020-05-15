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Российские аппараты ИВЛ пройдут экспертизу
15.05.2020 21:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРоссийским аппаратам искусственной вентиляции легких предстоит экспертиза. Причем, проверке подвергнется не только уральский завод-производитель, но вся инфраструктура. Напомним, два возгорания ИВЛ российского производства произошли в больницах Москвы и Петербурга 9 и 12 мая. В результате этих пожаров погибли 6 человек. Сейчас идет проверка всех клиник и стационаров, где были установлены такие аппараты. Эти же устройства Россия отправила в США, однако американцы отказались от их использования.
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Российским аппаратам искусственной вентиляции легких предстоит экспертиза. Причем, проверке подвергнется не только уральский завод-производитель, но вся...
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