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Север Милана ушел под воду

15.05.2020 17:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Проливные дожди привели к разливу небольшой реки Севезо. Улицы города превратились в каналы, а первые этажи домов заполнились водой. 

Спасатели до сих пор устраняют последствия разгула стихии, откачивая воду и удаляя перекрывшие проезжую часть деревья.

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Проливные дожди привели к разливу небольшой реки Севезо. Улицы города превратились в каналы, а первые этажи домов заполнились водой.  Спасатели до сих пор...
 
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