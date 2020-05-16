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Палата представителей США одобрила антикризисный пакет в $3 трлн

16.05.2020 12:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Власти США одобрили выделение 3 триллионов долларов на спасение национальной экономики. Треть денег направят в регионы, остальные - на поддержку самых разных сфер и на стимулирование потребительского спроса. Сейчас документ на финальном согласовании в Конгрессе. Отметим, количество безработных уже превысило 30 миллионов человек, а падение ВВП по итогам года может составить от 6 до 10 процентов.


 
 
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Власти США одобрили выделение 3 триллионов долларов на спасение национальной экономики. Треть денег направят в регионы, остальные - на поддержку самых разных сфер...
 
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