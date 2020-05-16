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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Палата представителей США одобрила антикризисный пакет в $3 трлн Власти США одобрили выделение 3 триллионов долларов на спасение национальной экономики. Треть денег направят в регионы, остальные - на поддержку самых разных сфер...

Власти США одобрили выделение 3 триллионов долларов на спасение национальной экономики. Треть денег направят в регионы, остальные - на поддержку самых разных сфер и на стимулирование потребительского спроса. Сейчас документ на финальном согласовании в Конгрессе. Отметим, количество безработных уже превысило 30 миллионов человек, а падение ВВП по итогам года может составить от 6 до 10 процентов.