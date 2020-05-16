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В Италии готовятся к открытию границ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Планета выходит из локдауна Все активнее страны смягчают карантинные меры. Американские штаты один за другим снимают ограничения. Заработали торговые и производственные предприятия в...

Все активнее страны смягчают карантинные меры. Американские штаты один за другим снимают ограничения. Заработали торговые и производственные предприятия в окрестностях Нью-Йорка. В Нью-Джерси открылись пляжи. В северных регионах США открываются предприятия по мясопереработке. Из-за дефицита свинины и говядины цены на нах в стране выросли на 20%. Чтобы избежать потребительской паники, правительство включило эти фабрики в список критически важных инфраструктурных предприятий. При этом там, где власти сохраняют карантин, ограничения отменяют сами граждане. Например, в Калифорнии открылись фастфуды, и правило о социальном дистанцировании там не соблюдается. Нарушения не пресекают ни полиция, ни пожарные.В СМИ попал указ правительства, который предполагает полное снятие ограничений на перемещения внутри страны с 3 июня. Есть информация, что откроются также внешние границы для туристов. Премьер-министр Италии настаивает на постепенном возвращении к обычной жизни, утверждая, что тем самым страна сможет избежать второй волны. Сейчас в стране подтверждено свыше 223 тысяч случаев заражения, более 31 тысячи человек скончались.А в Латвии после открытия границ между балтийскими странами объявили общенациональный субботник. Участники должны держать дистанцию и не собираться группами более 25 человек.