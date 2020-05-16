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Европа продолжает выход из карантина

16.05.2020 21:58 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во всем мире все активнее смягчают карантинные меры. Сразу несколько европейских государств готово принять туристов уже этим летом. В июне собираются начать туристический сезон Турция, Хорватия, Мексика и Исландия, в июле - Кипр, Грузия, Черногория и Греция, где сегодня уже открылись более 500 пляжей. Германия постепенно ослабляет ограничительные меры на границах с Францией, Австрией и Швейцарией. А страны Балтии накануне первыми в ЕС возобновили безвизовые поездки для своих граждан.


В Латвии прошел общенациональный субботник 


Жители Латвии сегодня смогли привести в порядок и расчистить территории около домов - в стране прошел общенациональный субботник. Участники должны были соблюдать дистанцию 2 метра и не собираться группами более 25 человек. Координаторы большого субботника отметили сознательность жителей страны, готовых приводить в порядок окружающую среду в сложных эпидемических условиях. 


США смягчают карантинные ограничения 


Снимают карантинные ограничения один за другим американские штаты. В окрестностях Нью-Йорка заработали торговые и производственные предприятия. А в северных регионах страны открываются заводы по мясопереработке. Из-за дефицита свинины и говядины цены на них в стране выросли на 20 %. Чтобы избежать потребительской паники, правительство включило эти фабрики в список критически важных инфраструктурных предприятий. 
 
 
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Во всем мире все активнее смягчают карантинные меры. Сразу несколько европейских государств готово принять туристов уже этим летом. В июне собираются начать...
 
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