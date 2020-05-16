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Ресторан в США будет подсаживать к посетителям манекены, чтобы им не было одиноко

16.05.2020 17:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Их оденут в смокинги и платья и посадят лицом к посетителям. По задумке шеф-повара, официанты должны относиться к манекенам так, будто они тоже гости: беседовать с ними и время от времени наполнять их бокалы.

Ради соблюдения социальной дистанции ресторан сможет принять лишь половину от обычного количества посетителей, сообщает The Guardian.

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Их оденут в смокинги и платья и посадят лицом к посетителям. По задумке шеф-повара, официанты должны относиться к манекенам так, будто они тоже гости: беседовать с...
 
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