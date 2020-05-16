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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ресторан в США будет подсаживать к посетителям манекены, чтобы им не было одиноко Их оденут в смокинги и платья и посадят лицом к посетителям. По задумке шеф-повара, официанты должны относиться к манекенам так, будто они тоже гости: беседовать с...

Их оденут в смокинги и платья и посадят лицом к посетителям. По задумке шеф-повара, официанты должны относиться к манекенам так, будто они тоже гости: беседовать с ними и время от времени наполнять их бокалы.Ради соблюдения социальной дистанции ресторан сможет принять лишь половину от обычного количества посетителей, сообщает The Guardian.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите