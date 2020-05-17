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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европа протестует против ограничительных мер Европа продолжает протестовать против локдауна. Вчера массовые митинги прокатились по городам Германии. В Штутгарте на демонстрации собрались тысячи людей. И...

Европа продолжает протестовать против локдауна. Вчера массовые митинги прокатились по городам Германии. В Штутгарте на демонстрации собрались тысячи людей. И хотя количество участников изначально было ограничено пятью тысячами, по словам очевидцев, людей было намного больше.Подобные акции прошли также в Мюнхене, Дортмунде и Берлине. В столице произошли многочисленные задержания. Сообщается о двух пострадавших полицейских.Недовольные вышли на улицы и в соседней Польше. Там полиции пришлось действовать агрессивнее - они использовали против митингующих слезоточивый газ. Сотни протестующих требовали от правительства ускорить выход из карантина и позволить предприятиям возобновить работу, чтобы они могли продержаться на плаву.Задержания протестующих прошли в Лондоне на акции против локдауна в Гайд-Парке. Полиция арестовала как минимум 19 человек. Среди них, к слову, был и родной брат лидера Лейбористской партии.