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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Греции открылись пляжи Власти приняли такое решение из-за аномальной жары. В стране их заработало около 500. Пляжи уже переполнены местными жителями. При этом действуют жесткие...

Власти приняли такое решение из-за аномальной жары. В стране их заработало около 500. Пляжи уже переполнены местными жителями. При этом действуют жесткие ограничения: работники должны контролировать потоки людей, а сами отдыхающие - соблюдать дистанцию. Однако, судя по кадрам, выполняют условия далеко не все.