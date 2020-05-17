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В Греции открылись пляжи
17.05.2020 12:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВласти приняли такое решение из-за аномальной жары. В стране их заработало около 500. Пляжи уже переполнены местными жителями. При этом действуют жесткие ограничения: работники должны контролировать потоки людей, а сами отдыхающие - соблюдать дистанцию. Однако, судя по кадрам, выполняют условия далеко не все.
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Власти приняли такое решение из-за аномальной жары. В стране их заработало около 500. Пляжи уже переполнены местными жителями. При этом действуют жесткие...
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