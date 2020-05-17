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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Миллионы медицинских работников ежедневно сталкиваются с болезнью, поразившей мир Раньше при упоминании слова «супергерой» мы представляли персонажей знаменитых комиксов. Но стоит признать, главные супергерои 2020 года - конечно, медперсонал....

Раньше при упоминании слова «супергерой» мы представляли персонажей знаменитых комиксов. Но стоит признать, главные супергерои 2020 года - конечно, медперсонал. Миллионы медицинских работников ежедневно лицом к лицу сталкиваются с болезнью, поразившей мир. И мир благодарен. Врачам посвящают песни, арт-объекты и флешмобы. Каждый день повсюду для них в унисон звучат аплодисменты.На этой неделе свой профессиональный праздник отметили медсестры. Правда, в нынешних условиях настоящие празднования пришлось отложить. В разгар эпидемии сестры наравне с докторами на передовой. Тему продолжит