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Миллионы медицинских работников ежедневно сталкиваются с болезнью, поразившей мир

17.05.2020 14:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Раньше при упоминании слова «супергерой» мы представляли персонажей знаменитых комиксов. Но стоит признать, главные супергерои 2020 года - конечно, медперсонал. Миллионы медицинских работников ежедневно лицом к лицу сталкиваются с болезнью, поразившей мир. И мир благодарен. Врачам посвящают песни, арт-объекты и флешмобы. Каждый день повсюду для них в унисон звучат аплодисменты.
На этой неделе свой профессиональный праздник отметили медсестры. Правда, в нынешних условиях настоящие празднования пришлось отложить. В разгар эпидемии сестры наравне с докторами на передовой. Тему продолжит Андрей Семченко (видео).

 
 
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Раньше при упоминании слова «супергерой» мы представляли персонажей знаменитых комиксов. Но стоит признать, главные супергерои 2020 года - конечно, медперсонал....
 
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