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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Америке доктором ветеринарных наук стал лабрадор Пес по кличке Лось уже пять лет трудится в психотерапевтическом центре и принимает участие в лечебных курсах. За эти годы пес побывал на тысячах индивидуальных и...

Пес по кличке Лось уже пять лет трудится в психотерапевтическом центре и принимает участие в лечебных курсах. За эти годы пес побывал на тысячах индивидуальных и групповых консультациях и стал настоящей знаменитостью! Хозяин пса, к слову, сам является профессиональным психотерапевтом.