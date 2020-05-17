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В Америке доктором ветеринарных наук стал лабрадор

17.05.2020 15:54 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Пес по кличке Лось уже пять лет трудится в психотерапевтическом центре и принимает участие в лечебных курсах. За эти годы пес побывал на тысячах индивидуальных и групповых консультациях и стал настоящей знаменитостью! Хозяин пса, к слову, сам является профессиональным психотерапевтом.
 
 
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Пес по кличке Лось уже пять лет трудится в психотерапевтическом центре и принимает участие в лечебных курсах. За эти годы пес побывал на тысячах индивидуальных и...
 
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