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В США возобновят производство ведущие автозаводы
18.05.2020 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОб этом в самом конце апреля договорилась "тройка" компаний в Детройте: General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler. Дату частичного возобновления работы согласовали с профсоюзом и властями штата Мичиган. Руководство компаний совместно с профсоюзом предоставит протоколы безопасности, позволяющие снизить риск заражения COVID-19.
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Об этом в самом конце апреля договорилась "тройка" компаний в Детройте: General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler. Дату частичного возобновления работы согласовали с профсоюзом и...
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