|
В торговых центрах Грузии будет применяться видеоскрининг
18.05.2020 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT"Для максимального контроля за температурой людей будет применяться видеоскрининг, который позволяет осуществлять проверку большой массы людей. Есть требования к дезинфекции поручней лифтов и эскалаторов, а также к вытяжной вентиляции, которая должна обеспечивать поступление снаружи повышенного количества воздуха", - заявил начальник департамента инспекции трудовых условий Бека Перадзе.
По последним данным, в Грузии зарегистрировано 695 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 425 человек. Летальный исход - 12.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Есть чем поделиться? Пишите
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Для максимального контроля за температурой людей будет применяться видеоскрининг, который позволяет осуществлять проверку большой массы людей. Есть требования...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)