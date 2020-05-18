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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В торговых центрах Грузии будет применяться видеоскрининг "Для максимального контроля за температурой людей будет применяться видеоскрининг, который позволяет осуществлять проверку большой массы людей. Есть требования...

"Для максимального контроля за температурой людей будет применяться видеоскрининг, который позволяет осуществлять проверку большой массы людей. Есть требования к дезинфекции поручней лифтов и эскалаторов, а также к вытяжной вентиляции, которая должна обеспечивать поступление снаружи повышенного количества воздуха", - заявил начальник департамента инспекции трудовых условий Бека Перадзе.По последним данным, в Грузии зарегистрировано 695 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 425 человек. Летальный исход - 12.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите