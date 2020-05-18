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В торговых центрах Грузии будет применяться видеоскрининг

18.05.2020 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

"Для максимального контроля за температурой людей будет применяться видеоскрининг, который позволяет осуществлять проверку большой массы людей. Есть требования к дезинфекции поручней лифтов и эскалаторов, а также к вытяжной вентиляции, которая должна обеспечивать поступление снаружи повышенного количества воздуха", - заявил начальник департамента инспекции трудовых условий Бека Перадзе.
По последним данным, в Грузии зарегистрировано 695 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 425 человек. Летальный исход - 12.

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"Для максимального контроля за температурой людей будет применяться видеоскрининг, который позволяет осуществлять проверку большой массы людей. Есть требования...
 
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