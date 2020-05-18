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Бельгийские медработники устроили «коридор позора» премьер-министру страны

18.05.2020 14:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Брюсселе работники больницы «Сен-Пьер» провели акцию во время визита премьер-министра Бельгии Софи Вильмес: они выстроились вдоль пути следования автомобильного кортежа и демонстративно повернулись к нему спинами. В акции приняли участие больше ста медработников. Таким образом они выразили свое недовольство действиями правительства в условиях пандемии. Посмотрите, как это выглядело.

 
 
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