Бельгийские медработники устроили «коридор позора» премьер-министру страны

Источник материала: Tut.by

В Брюсселе работники больницы «Сен-Пьер» провели акцию во время визита премьер-министра Бельгии Софи Вильмес: они выстроились вдоль пути следования автомобильного кортежа и демонстративно повернулись к нему спинами. В акции приняли участие больше ста медработников. Таким образом они выразили свое недовольство действиями правительства в условиях пандемии. Посмотрите, как это выглядело.