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Бельгийские медработники устроили «коридор позора» премьер-министру страны
18.05.2020 14:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Брюсселе работники больницы «Сен-Пьер» провели акцию во время визита премьер-министра Бельгии Софи Вильмес: они выстроились вдоль пути следования автомобильного кортежа и демонстративно повернулись к нему спинами. В акции приняли участие больше ста медработников. Таким образом они выразили свое недовольство действиями правительства в условиях пандемии. Посмотрите, как это выглядело.
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