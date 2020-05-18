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Супертайфун приближается к Индии и Бангладеш.
18.05.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЦиклон "Амфан" усилился до уровня атлантического урагана 4-й категории или супертайфуна в западной части Тихого океана. Сейчас в зоне действия циклона фиксируются порывы ветра скоростью до 240 км/ч. Синоптики прогнозируют крупные разрушения в двух странах.
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Циклон "Амфан" усилился до уровня атлантического урагана 4-й категории или супертайфуна в западной части Тихого океана. Сейчас в зоне действия циклона фиксируются...
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