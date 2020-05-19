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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Германия и Франция предложили создать фонд восстановления экономики ЕС Германия и Франция предлагают создать фонд поддержки европейской экономики, куда будут направлены 500 миллиардов долларов. С таким призывом выступили президент...

Германия и Франция предлагают создать фонд поддержки европейской экономики, куда будут направлены 500 миллиардов долларов. С таким призывом выступили президент Макрон и канцлер Меркель по итогам двусторонней видеоконференции. Лидеры обеих стран отметили, что Евросоюз переживает худший кризис в своей истории и меры по спасению единого рынка Старого Света являются неотложными. Деньги из фонда восстановления будут направляться в наиболее пострадавшие страны и отрасли экономики.