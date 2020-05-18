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Европейцы выстраиваются в очереди за бесплатными продуктами
18.05.2020 22:13 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВдобавок к испытаниям погодой вынужденный простой большинства хозяйств стран Европы из-за COVID-19 уже сейчас обнажил острую нехватку продовольственных товаров. В Мадриде выстраиваются огромные очереди за продуктами первой необходимости. Рост безработицы привел к резкому ухудшению жизни. За время карантина более 100 тысяч человек только в испанской столице обратились за помощью в соцслужбы и благотворительные организации.
Пакеты с продовольствием раздают и нуждающимся в Женеве. С начала эпидемии здесь количество людей, которым нужна поддержка, увеличилось в 4 раза. Среди них те, кто остался без работы, а также легальные и нелегальные мигранты.
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Вдобавок к испытаниям погодой вынужденный простой большинства хозяйств стран Европы из-за COVID-19 уже сейчас обнажил острую нехватку продовольственных товаров. В...
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